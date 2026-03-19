21:14, 19 марта 2026Мир

В США допустили уничтожение двух стран из-за войны с Ираном

Миршаймер: Эскалация конфликта с Ираном будет дорого стоить США и Израилю
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к уничтожению Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному в соцсети X.

Он отметил, что многие считали Иран слабым противником, но у него есть «козыри в рукаве» и он отличается образованностью и проницательностью. «Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица Земли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, уничтожить их как полноценные общества», — считает эксперт.

Он пояснил, что для Ирана конфликт с США и Израилем является экзистенциальным. Вашингтон и Тель-Авив выступают с прямыми угрозами в адрес Тегерана, но им стоит отбросить мысли об эскалации и начать обдумывать пути отступления, подытожил Миршаймер.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением крупнейшего в мире нефтегазового месторождения «Южный Парс» в случае, если Тегеран нанесет удар по Катару.

