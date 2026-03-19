Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 19 марта 2026

США признали неспособными защититься от Ирана

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Иран сегодня атакует Израиль и базы США на Ближнем Востоке более современными ракетами, которые не удается сбить привычными методами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что Вашингтон практически исчерпал свои ресурсы для защиты от гиперзвуковых ракет противника.

«Иран сейчас атакует новыми, более технологичными ракетами, которые похожи на наши "Кинжал", "Циркон". Конечно, нашим они уступают, но тоже являются гиперзвуковыми. У американцев же есть только Patriot и еще одна противоракетная система, Израиль же полностью зависит от поставок США», — сказал Матвийчук.

Он объяснил, что ввиду расточительности бывшего американского президента Джо Байдена большая часть американских противоракет ушла на Украину, что теперь поставило США в достаточно непростое положение.

«Из-за Украины США действительно испытывают серьезный дефицит, а промышленность не может быстро нарастить производство до необходимых объемов. Сейчас американцы приступили к резервированию ракет, но на данный момент продолжают испытывать серьезные трудности», — объяснил полковник.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ни США, ни Израиль больше не способны сбивать ракеты Ирана. По его словам, у стран нет оборонительных ракет, способных сбивать иранские баллистические и крылатые ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok