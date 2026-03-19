В США заявили о неспособности сбивать иранские ракеты

Аналитик Джонсон: США и Израиль больше не могут сбивать иранские ракеты

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ни США, ни Израиль больше не способны сбивать ракеты Ирана. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

По мнению Джонсона, у США и Израиля нет оборонительных ракет, способных сбивать иранские баллистические и крылатые ракеты.

«Иран вывел из строя американские радары на территории Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Иордании, <…> что лишило их возможности раннего предупреждения. Так что да, именно поэтому Израиль сейчас фактически ослеп», — сказал он.

Эксперт также добавил, что западная разведка неверно оценила возможности Ирана.

Как ранее заявил Джонсон, после того как системы противовоздушной обороны США продемонстрировали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, Вашингтон начал стремиться к выходу из конфликта. По мнению аналитика, удары США не нанесли серьезного ущерба ракетному потенциалу Ирана.

