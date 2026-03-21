Названа причина крупного ДТП с бензовозом в Ростовской области

ДТП с бензовозом в Ростовской области произошло из-за неисправного колеса

Причиной крупного ДТП с бензовозом и несколькими машинами в Неклиновском районе Ростовской области стала неисправность грузового транспортного средства. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Ростовской области.

Авария произошла в 11.50 мск на автодороге «Ростов-Таганрог», в районе хутора Пятихатки. Бензовоз «Даф», перевозивший в цистернах топливо, двигался в направлении Таганрога, сказано в сообщении. Переднее левое колесо бензовоза, по предварительным данным, было технически неисправным, из-за чего автомобиль непроизвольно выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя другими автомобилями. В результате столкновения разлилось ГСМ и загорелись машины.