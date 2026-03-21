Огненное ДТП с взорвавшимся бензовозом в России попало на видео

Очевидцы сняли на видео крупное ДТП с бензовозом и пятью машинами на трассе в Ростовской области. Ролики публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах виден густой черный дым, разбитые автомобили, пожарные.
Виновником аварии мог стать бензовоз, мчавшийся по трассе на большой скорости. Он взорвался и спровоцировал возгорание, огонь охватил не менее пяти машин. Жертвами ЧП стали трое человек, еще двое пострадали.
На месте работают экстренные службы.
