Огненное ДТП с взорвавшимся бензовозом в России попало на видео

На трассе в Ростовской области произошло крупное ДТП с бензовозом, трое погибли

Очевидцы сняли на видео крупное ДТП с бензовозом и пятью машинами на трассе в Ростовской области. Ролики публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден густой черный дым, разбитые автомобили, пожарные.

Виновником аварии мог стать бензовоз, мчавшийся по трассе на большой скорости. Он взорвался и спровоцировал возгорание, огонь охватил не менее пяти машин. Жертвами ЧП стали трое человек, еще двое пострадали.

На месте работают экстренные службы.

