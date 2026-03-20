Девять человек пострадали в ДТП с автобусами в Москве

14:57, 20 марта 2026Авто

Девять человек пострадали в ДТП с автобусами на Варшавском шоссе в Москве
Майя Назарова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Девять человек пострадали в ДТП с двумя рейсовыми автобусами на Варшавском шоссе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

К месту происшествия были направлены специалисты. Данных о состоянии пострадавших нет.

Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого стало известно, что машина скорой помощи попала ДТП в Москве. Тогда травмы получили три человека — водитель скорой, врач и пациент.

Еще раньше на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Авария с участием четырех машин тогда произошла в районе корпуса 2 дома 66 на Волгоградском проспекте.

