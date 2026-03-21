Названа цель Украины на переговорах с США в Майами

Политолог Дудаков: Украина попытается напомнить о себе на переговорах с США

Делегация Украины попытается напомнить о себе на предстоящих переговорах с США в Майами, поскольку Киев получает все меньше внимания и вооружений от Вашингтона из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, его цитирует «Газета.Ru».

«Украинским лоббистам нужно периодически напоминать о себе, особенно в нынешних кризисных обстоятельствах, когда все внимание администрации [президента США Дональда] Трампа сосредоточено на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Эксперт отметил постепенное сокращение закупок вооружений для Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), объемы которых теперь составляют считаные сотни миллионов долларов. При этом пострадали в том числе поставки таких дефицитных категорий вооружений, как ракеты для систем противовоздушной обороны, добавил он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны использовать свои боеприпасы для собственных нужд, а не посылать их на Украину.

Переговоры делегаций Украины и США в Майами состоятся сегодня, 21 марта.