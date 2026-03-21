Минобороны: ВСУ за сутки потеряли порядка 1160 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) порядка 1160 бойцов. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

В частности, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск Север, до 170 в зоне ответственности группировки Запад и до 120 бойцов в зоне ответственности группировки Юг.

В свою очередь группировка Центр уничтожила до 340 бойцов, группировка Восток — до 270 военнослужащих, а группировка Днепр — до 45 бойцов.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ получили распоряжение занижать потери для экономии средств на компенсациях.