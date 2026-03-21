Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:09, 21 марта 2026

NBC раскрыл варианты размещения войск США в Иране

Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп имеет несколько вариантов размещения американских военных на территории Ирана, что должно стать одним из ключевых этапов урегулирования конфликта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, один из обсуждаемых сценариев предполагает обеспечение беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив. Для этого американские военные могут быть размещены в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, что позволит снизить угрозы для гражданского судоходства.

Кроме того, администрация США рассматривает возможность проведения операции по изъятию высокообогащенного урана из Ирана, а также использование войск для захвата иранских нефтяных объектов. Как отмечает NBC News, подобные меры позволят Вашингтону оказать дополнительное давление на Тегеран.

Источники телеканала подчеркивают, что любой из этих вариантов не предполагает крупномасштабного развертывания американских войск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

    США вскрыли стратегический резерв нефти

    В МЧС предупредили о сильном тумане в Московской области

    Экс-премьер Украины оценил влияние «бусификации» на пополнение ВСУ

    На Западе заявили о шатком положении Зеленского

    Билан раскрыл причину отсутствия новых песен

    США назвали пять стран основными государственными угрозами

    Названо возможное место начала наземной операции США против Ирана

    В России рассказали о прощании Зеленского с Донбассом

    Эксперт оценил способность Ирана защищаться от атак США и Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok