Прибавку к пенсии в апреле получат не все россияне

Подольская: Прибавку к пенсии с апреля не получат представители силовых ведомств

Прибавку к пенсии с 1 апреля получат не все категории россиян. Как сообщила в разговоре с РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская, выплаты не будут проиндексированы у военных и других представителей силовых ведомств, а также у работающих пенсионеров.

Подольская пояснила, что пенсии у военных и силовиков привязаны к денежному довольствию, поэтому проиндексированы будут только в октябре, по планам, на четыре процента.

А пенсию работающим пенсионерам автоматически пересчитают только 1 августа с учетом отчислений работодателей за 2025 год.

Остальным пенсионерам страны проиндексируют пенсию с 1 апреля текущего года на 6,8 процента.

Ранее в Государственной Думе предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям.