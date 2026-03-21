Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:15, 21 марта 2026Экономика

Прибавку к пенсии в апреле получат не все россияне

Подольская: Прибавку к пенсии с апреля не получат представители силовых ведомств
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Прибавку к пенсии с 1 апреля получат не все категории россиян. Как сообщила в разговоре с РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская, выплаты не будут проиндексированы у военных и других представителей силовых ведомств, а также у работающих пенсионеров.

Подольская пояснила, что пенсии у военных и силовиков привязаны к денежному довольствию, поэтому проиндексированы будут только в октябре, по планам, на четыре процента.

А пенсию работающим пенсионерам автоматически пересчитают только 1 августа с учетом отчислений работодателей за 2025 год.

Остальным пенсионерам страны проиндексируют пенсию с 1 апреля текущего года на 6,8 процента.

Ранее в Государственной Думе предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok