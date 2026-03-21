15:12, 21 марта 2026

Раскрыт гонорар Клавы Коки за концерт в Москве

Екатерина Графская
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Певица Клава Кока может заработать более 1,8 миллиона рублей на камерном концерте в центре столицы. Несмотря на небольшой формат площадки, выступление обещает собрать достойную выручку. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Сольный концерт пройдет в клубе и будет посвящен привычной для артистки тематике — отношениям, перепискам и бывшим. Попасть на выступление можно только купив билет за столик: цены стартуют от 18,5 тысячи рублей и доходят до 22,5 тысячи.

Площадка рассчитана на ограниченное число гостей, при этом действует возрастное ограничение 18+. Это сокращает потенциальную аудиторию, однако интерес к концерту остается высоким.

За счет формата закрытого шоу и высокой стоимости билетов организаторы рассчитывают заработать более 1,8 миллиона рублей даже при небольшом количестве зрителей.

Ранее стало известно, что гонорары Галустяна за корпоративы удвоились после развода.

