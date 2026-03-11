Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:12, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Гонорары Галустяна удвоились после развода

Промоутер Лавров: Гонорары Галустяна за корпоративы удвоились после развода
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Гонорары комика и актера Михаила Галустяна после развода практически удвоились. Об этом KP.RU рассказал промоутер Сергей Лавров, работавший с юмористом в начале его карьеры.

«Сейчас Миша берет за корпоративы от пяти миллионов рублей», — заявил Лавров.

Промоутер также назвал Галустяна дорогим и требовательным артистом. По его словам, у комика всегда был очень сложный райдер. «Он лично учил администраторов, как надо красиво нарезать колбасу в его гримерке», — привел он пример.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что считает Галустяна очень добрым человеком.

В начале марта Галустян впервые появился на публике с новой возлюбленной — художницей по гриму Лилией Киосе. Галустяна и его избранницу запечатлели на улице, когда они пришли на празднование дня рождения юмориста Гарика Харламова. Перед этим артист рассказывал, что его сердце занято.

В апреле 2025 года стало известно о разводе Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака. Комик заверил, что он и его бывшая супруга расстались без претензий друг к другу и остались в хороших отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    Отмечена особенность удара ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    В России объяснили маршрут обхода ПВО во время ракетного удара ВСУ по Брянску

    Появились подробности о девичьем теле у озера в российском городе

    Раскрыта реакция основателя медиахолдинга Readovka на обвинение в хищении миллиарда рублей

    Хоккеиста «Ак Барса» третий раз за месяц оштрафовали за симуляцию

    Оформлять водителей за опасное нарушение ПДД станут быстрее

    Названы четыре признака отменного здоровья

    В России предложили официально признать водителями пользователей СИМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok