Гонорары Галустяна удвоились после развода

Промоутер Лавров: Гонорары Галустяна за корпоративы удвоились после развода

Гонорары комика и актера Михаила Галустяна после развода практически удвоились. Об этом KP.RU рассказал промоутер Сергей Лавров, работавший с юмористом в начале его карьеры.

«Сейчас Миша берет за корпоративы от пяти миллионов рублей», — заявил Лавров.

Промоутер также назвал Галустяна дорогим и требовательным артистом. По его словам, у комика всегда был очень сложный райдер. «Он лично учил администраторов, как надо красиво нарезать колбасу в его гримерке», — привел он пример.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что считает Галустяна очень добрым человеком.

В начале марта Галустян впервые появился на публике с новой возлюбленной — художницей по гриму Лилией Киосе. Галустяна и его избранницу запечатлели на улице, когда они пришли на празднование дня рождения юмориста Гарика Харламова. Перед этим артист рассказывал, что его сердце занято.

В апреле 2025 года стало известно о разводе Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака. Комик заверил, что он и его бывшая супруга расстались без претензий друг к другу и остались в хороших отношениях.