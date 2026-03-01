Юморист Галустян пришел на день рождения Гарика Харламова с новой возлюбленной

Актер, юморист и телеведущий Михаил Галустян впервые появился на публике с новой возлюбленной — художницей по гриму Лилией Киосе. Об этом сообщает Super.

46-летнего артиста и его избранницу запечатлели на улице, когда они пришли на празднование дня рождения комика Гарика Харламова. Отмечается, что на вечеринке они находились рядом друг с другом и вели себя как пара.

При этом указывается, что Галустян начал ухаживать за девушкой спустя почти два года после расставания с женой.

В феврале Галустян рассказал о личной жизни после развода. Телеведущий заявил, что его сердце занято, но при этом не раскрыл имя новой возлюбленной.

О разводе Галустяна с Викторией Штефанец сообщалось в апреле 2025 года. По словам юмориста, он и его бывшая супруга остались в хороших отношениях. Поженились они в 2007 году. У пары две дочери — Эстелла и Элина.