На Украине применяют новую схему насильственной мобилизации с участием наемников

На Украине стали применять новую схему насильственной мобилизации, к которой привлекаются иностранные наемники. Речь идет о «бусификации» — практике принудительного задержания мужчин призывного возраста и их доставки в военкоматы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, в отдельных регионах к таким операциям подключаются иностранцы, в частности выходцы из Польши и Румынии. Они действуют совместно с сотрудниками военкоматов: мужчин задерживают, вывозят в приграничные районы и снимают на видео под угрозой оружия, создавая видимость попытки незаконного пересечения границы.

Полученные записи, раскрыли источники, используются как компромат — на их основании людей принуждают к службе или возбуждают уголовные дела в случае отказа. Отмечается, что подобные методы становятся все более распространенными на фоне нехватки личного состава.

В сети уже появлялись многочисленные видео силовой мобилизации: на кадрах мужчин задерживают на улицах, применяют физическую силу и увозят в микроавтобусах. При этом фиксируются случаи сопротивления — люди скрываются, избегают повесток и даже поджигают военкоматы, опасаясь принудительного призыва.

Ранее стало известно, что в Киеве усилили мобилизацию, на улицах возросло количество патрулей территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине).