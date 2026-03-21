Раскрыты последствия атак ВСУ на приграничный район России

Хинштейн: В результате атак ВСУ на Курскую область пострадавших и разрушений нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз за сутки безуспешно пытались атаковать Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в период с 09:00 20 марта до 07:00 21 марта в приграничном регионе России сбито семь украинских беспилотников различного типа. Противник шесть раз применял артиллерию по отселенным районам области.

Погибших и пострадавших в результате атак нет. Инфраструктура региона также не разрушена, отметил Хинштейн, раскрывая оперативную сводку.

Резкое снижение интенсивности налетов беспилотников ВСУ на российские регионы объяснили вынужденной мерой противника. Группа военблогеров, которая ведет Telegram-канал «Архангел спецназа», считает, что неустойчивая погода на фронте с сильными порывами ветра затрудняет запуск дешевых дронов.