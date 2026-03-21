10:20, 21 марта 2026Россия

Раскрыты последствия атак ВСУ на приграничный район России

Хинштейн: В результате атак ВСУ на Курскую область пострадавших и разрушений нет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз за сутки безуспешно пытались атаковать Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в период с 09:00 20 марта до 07:00 21 марта в приграничном регионе России сбито семь украинских беспилотников различного типа. Противник шесть раз применял артиллерию по отселенным районам области.

Погибших и пострадавших в результате атак нет. Инфраструктура региона также не разрушена, отметил Хинштейн, раскрывая оперативную сводку.

Резкое снижение интенсивности налетов беспилотников ВСУ на российские регионы объяснили вынужденной мерой противника. Группа военблогеров, которая ведет Telegram-канал «Архангел спецназа», считает, что неустойчивая погода на фронте с сильными порывами ветра затрудняет запуск дешевых дронов.

