04:42, 21 марта 2026

Россия поставила рекордный объем нефти в Китай

Reuters: Импорт российской нефти в КНР достиг максимума с 2015 года
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В январе—феврале 2026 года Китай импортировал из России 21,8 миллиона тонн (161 миллион баррелей) нефти, что стало максимальным показателем за аналогичный период с 2015 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость поставок за два месяца составила 8,98 миллиарда долларов. Суточный объем импорта российской нефти достиг 2,7 миллиона баррелей.

Относительно января—февраля 2025 года поставки выросли на 41 процент: годом ранее Китай закупил 15,49 миллиона тонн (114,2 миллиона баррелей) российского сырья.

При этом в феврале относительно января объем импорта в баррелях в день увеличился на один процент — до 2,74 миллиона баррелей с 2,72 миллиона.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ. Для этого, по его словам, необходим «сигнал».

