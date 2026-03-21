Россиян предупредили о наказании за туалет на дачном участке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:16, 21 марта 2026Россия

Адвокат Тарановский: Штраф до ₽5 тыс. может грозить дачникам за уличный туалет
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Неправильная установка туалета на участке может обернуться для российских дачников наказанием — штрафом в размере 5 тысяч рублей, а также судебными исками от соседей. Об этом предупредил адвокат Давид Тарановский в разговоре с ТАСС.

«Сумма штрафа за неправильный туалет прямо не прописана, но нарушение санитарных норм подпадает под статью 6.3 КоАП РФ. Для граждан: от 100 до 500 рублей. На практике штраф может составить около 5 тысяч рублей», — отметил специалист.

Кроме того, россиян могут привлечь к ответственности за самовольное строительство уличного туалета без соблюдения норм. Их могут обязать снести постройку за свои деньги.

«Самое неприятное последствие — это риск судебного иска от соседей. Если они докажут, что из-за вашего туалета у них в колодце испортилась вода или запах мешает жить, суд может обязать вас устранить нарушения или даже перенести туалет», — добавил Тарановский.

По словам адвоката, в 2026 году ужесточился контроль за соблюдением таких норм, и основные претензии затрагивают не наличие самого туалета на дачном участке, а нарушение санитарных разрывов и требований к конструкции. Он рекомендовал соблюдать установленное расстояние между туалетом и другими объектами на своем и соседском участке.

Ранее дачникам пригрозили штрафом за неправильную жарку шашлыка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok