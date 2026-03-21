Россиян предупредили о наказании за туалет на дачном участке

Адвокат Тарановский: Штраф до ₽5 тыс. может грозить дачникам за уличный туалет

Неправильная установка туалета на участке может обернуться для российских дачников наказанием — штрафом в размере 5 тысяч рублей, а также судебными исками от соседей. Об этом предупредил адвокат Давид Тарановский в разговоре с ТАСС.

«Сумма штрафа за неправильный туалет прямо не прописана, но нарушение санитарных норм подпадает под статью 6.3 КоАП РФ. Для граждан: от 100 до 500 рублей. На практике штраф может составить около 5 тысяч рублей», — отметил специалист.

Кроме того, россиян могут привлечь к ответственности за самовольное строительство уличного туалета без соблюдения норм. Их могут обязать снести постройку за свои деньги.

«Самое неприятное последствие — это риск судебного иска от соседей. Если они докажут, что из-за вашего туалета у них в колодце испортилась вода или запах мешает жить, суд может обязать вас устранить нарушения или даже перенести туалет», — добавил Тарановский.

По словам адвоката, в 2026 году ужесточился контроль за соблюдением таких норм, и основные претензии затрагивают не наличие самого туалета на дачном участке, а нарушение санитарных разрывов и требований к конструкции. Он рекомендовал соблюдать установленное расстояние между туалетом и другими объектами на своем и соседском участке.

