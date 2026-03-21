19:46, 21 марта 2026

Россиянка стала терять зрение из-за приема лекарства от депрессии

Прием препарата от депрессии обернулся инвалидностью для жительницы Петербурга
Лилиана Набиуллина (редактор)

Прием назначенного психиатром лекарства обернулся для 25-летней жительницы Санкт-Петербурга потерей здоровья. Об этом со ссылкой на заявление девушки сообщил Telegram-канал Bazа.

Петербурженка рассказала, что четыре года назад она обратилась к психотерапевту с жалобой на депрессию. Он выдал ей рецепт на ламотриджин — препарат, который не является антидепрессантом, но применяется для профилактики нарушений настроения как нормотимик.

Сначала лекарство действительно помогло, замечает она, и в первые две недели негативных эффектов замечено не было. Затем ситуация изменилась: по телу у девушки пошла сильная сыпь, резко взлетела температура. Ее положили в больницу, но первое время понять, в чем причина симптомов, врачи не могли.

В дальнейшем пострадавшей порекомендовали взять консультации у нескольких специалистов, и те установили синдром Стивена-Джонсона. Его ставят при острых и жизнеугрожающих аллергических реакциях на прием тех или иных лекарственных препаратов. Проявляются эти реакции поражением кожи и слизистых. Однако время было упущено, и ситуация начала ухудшаться.

Больше всего болезнь сказалась на зрении: оно резко упало и продолжает ухудшаться. Слезные железы девушки атрофировались, развилась катаракта. Она перенесла уже четыре операции, но улучшений по-прежнему нет. За это время ей дали инвалидность первой группы.

Ранее стало известно, что к потере зрения может приводить препарат «Вегови», часто используемый для похудения. Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале British Journal of Ophthalmology (BJO), обратили внимание на содержание в препарате лекарства семаглутид, который может вести к ишемической нейропатии глаз, другими словами — к «глазном инсульту».

    Последние новости

    Стало известно о состоянии троих пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Брянск

    В Госдуме сообщили о новой возможности улучшения жилья с использованием маткапитала

    США пообещали беспрецедентный ответ на захват Харка

    Россиянка стала терять зрение из-за приема лекарства от депрессии

    Мужчина съел стекло от разбитого бокала и напал на сотрудников скорой помощи

    Премьер Словакии предположил усталость некоторых политиков от 81 года мира

    Во Франции создали петицию об отмене антироссийских санкций

    Evolute поднял цены на доступный кроссовер в России

    Стало известно о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи

    Эксперт назвал целью США в войне с Ираном захват ресурсов

    Все новости
