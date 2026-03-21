15:15, 21 марта 2026

Российская школьница объяснила свое желание расчленить бывшего друга

Суд Петербурга арестовал девушку, подговорившую знакомого убить бывшего друга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения школьнице Веронике В., которая уговорила знакомого расправиться с ее бывшим другом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города и предоставили видео из зала заседания.

На кадрах виден конвой, который заводит девушку в стеклянный аквариум.

Она арестована до 19 мая. На суде Вероника объяснила свое желание поквитаться с бывшим парнем, потому что он отрицательно влиял на нее. Она просила суд не заключать ее под стражу и говорила, что хочет учиться и хорошо сдать ЕГЭ. Ее отец также настаивал на домашнем аресте для дочери, чтобы она смогла получить аттестат, сообщает Telegram-канал Mash.

Девушку обвиняют в расправе, подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.

По версии следствия, именно она склонила 16-летнего знакомого избавиться от бывшего друга, нашла нож и вызвала жертву на встречу у железнодорожной станции в Пушкинском районе. После расправы Вероника убедила подельника расчленить тело и закопать.

