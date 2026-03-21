09:38, 21 марта 2026Интернет и СМИ

Новая система связи Бундесвера оказалась опасной для жизни военных

В работе новой системе связи Бундесвера обнаружили серьезные проблемы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Tarmizy Harva / Reuters

Новая система связи Бундесвера оказалась неработоспособной и может представлять угрозу жизни военных. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под грифом «Только для служебного пользования».

Как пишет издание, обнаруженные проблемы оказались настолько серьезными, что во время обучений возникла опасность для жизни военнослужащих. Газета уточняет, что общая базовая система D-LBO не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений. И пока неизвестно, будет ли она готова к сентябрю текущего года.

После установки системы в танки Leopard 2 A7V военные не могли расслышать команды и немедленно прекратить огонь.

Ранее военная академия связи имени Семена Буденного разработала адаптивную антенную решетку для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемым украинской стороной в зоне проведения специальной военной операции.

    Последние новости

    На Западе сделали неожиданное заявление о положении Путина

    В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители

    Появились подробности об атаке «Лютых» на российский город

    Австралийский пловец побил державшийся 16 лет рекорд

    Новая система связи Бундесвера оказалась опасной для жизни военных

    Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Уфе

    Путин пожелал Ирану преодолеть суровые испытания и подтвердил верную дружбу с Москвой

    Раскрыта новая схема мошенничества через маркетплейсы

    Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Уфе

    В России нашли альтернативу полной блокировке Telegram

    Все новости
