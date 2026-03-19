Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:44, 19 марта 2026

Российская антенна направит украинскую помеху «в ноль»

Военная академия связи разработала антенную решетку для противодействия РЭБ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военная академия связи имени Семена Буденного разработала адаптивную антенную решетку для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемым украинской стороной в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Как заявили представители вуза в рамках XXIX Международного салона Архимед-2026, их разработка позволяет не воспринимать создаваемые противником помехи. Смысл ее действия в том, что она сканирует пространство вокруг себя, определяет угол прихода помехи и выстраивает диаграмму направленности таким образом, чтобы помеха приходила в "ноль"», — сказали в академии.

Там добавили, что в планах разработчиков значится испытание изделия в лабораторных и боевых условиях.

В январе обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт рассказал, что в Калининграде, который называют «российской крепостью в самом центре Европы», спутники НАТО — космические аппараты Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink — побеждает российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол».

Ранее данный автор на страницах того же издания заметил, что применение Ираном против спутников Starlink российской системы РЭБ «Калинка» может пугать США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Стало известно состояние Седоковой на фоне судов с семьей Тиммы

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok