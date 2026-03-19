Военная академия связи разработала антенную решетку для противодействия РЭБ

Военная академия связи имени Семена Буденного разработала адаптивную антенную решетку для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемым украинской стороной в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Как заявили представители вуза в рамках XXIX Международного салона Архимед-2026, их разработка позволяет не воспринимать создаваемые противником помехи. Смысл ее действия в том, что она сканирует пространство вокруг себя, определяет угол прихода помехи и выстраивает диаграмму направленности таким образом, чтобы помеха приходила в "ноль"», — сказали в академии.

Там добавили, что в планах разработчиков значится испытание изделия в лабораторных и боевых условиях.

В январе обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт рассказал, что в Калининграде, который называют «российской крепостью в самом центре Европы», спутники НАТО — космические аппараты Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink — побеждает российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол».

Ранее данный автор на страницах того же издания заметил, что применение Ираном против спутников Starlink российской системы РЭБ «Калинка» может пугать США.