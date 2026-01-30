NI: Калининград от спутников НАТО защищает российская система РЭБ «Тобол»

В Калининграде, который называют «российской крепостью в самом центре Европы», спутники НАТО — космические аппараты Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink — побеждает российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол», считает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

«Считается, что эта система причастна к масштабным помехам GPS-сигналу в странах Балтии и Финском заливе. Предполагается, что объект отслеживает спутники и средства связи, связанные с НАТО, и пытается нарушить работу навигационных и систем слежения союзников», — утверждается в публикации.

Автор утверждает, что «Тобол» может быть частью некоего «Великого балтийского глушителя» — якобы российской сети станций подавления спутниковых сигналов в Северной Европе.

Обозреватель отмечает, что «Тобол» представляет собой стационарный комплекс наземных систем, размещенных в стратегических узлах, обычно совместно с инфраструктурой спутникового мониторинга. Также автор не исключает, что отдельные компоненты «Тобола» допускают размещение на грузовиках, то есть являются мобильными.

По данным автора, конструктивно система «Тобол» включает параболические антенны и антенные решетки, видимые на спутниковых снимках Калининградской области. «Эти элементы с высоким коэффициентом усиления соответствуют инфраструктуре, которая может создавать своего рода электромагнитные заграждения над критически важными воздушными, морскими или наземными коридорами», — говорится в публикации.

В случае Starlink, как замечает автор, влияние оказывается не на спутник, а на приемное устройство пользователя. В случае военного применения это, как уверяет Вайхерт, значительно ухудшит точность спутникового наведения ракетных и беспилотных систем НАТО.

«Руководители США в области национальной безопасности в космической сфере должны серьезно отнестись к этим российским системам противодействия космическим угрозам. В случае войны между Россией и Соединенными Штатами они вполне могут привести к реальному поражению американских сил на Земле», — заключает автор.

Ранее Вайхерт на страницах того же издания заметил, что применение Ираном против спутников Starlink российской системы РЭБ «Калинка» может пугать США.

В декабре 2024-го председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.