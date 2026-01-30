Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:02, 30 января 2026Наука и техника

В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

NI: Калининград от спутников НАТО защищает российская система РЭБ «Тобол»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото Денис Абрамов / РИА Новости

В Калининграде, который называют «российской крепостью в самом центре Европы», спутники НАТО — космические аппараты Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink — побеждает российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол», считает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

«Считается, что эта система причастна к масштабным помехам GPS-сигналу в странах Балтии и Финском заливе. Предполагается, что объект отслеживает спутники и средства связи, связанные с НАТО, и пытается нарушить работу навигационных и систем слежения союзников», — утверждается в публикации.

Автор утверждает, что «Тобол» может быть частью некоего «Великого балтийского глушителя» — якобы российской сети станций подавления спутниковых сигналов в Северной Европе.

Обозреватель отмечает, что «Тобол» представляет собой стационарный комплекс наземных систем, размещенных в стратегических узлах, обычно совместно с инфраструктурой спутникового мониторинга. Также автор не исключает, что отдельные компоненты «Тобола» допускают размещение на грузовиках, то есть являются мобильными.

По данным автора, конструктивно система «Тобол» включает параболические антенны и антенные решетки, видимые на спутниковых снимках Калининградской области. «Эти элементы с высоким коэффициентом усиления соответствуют инфраструктуре, которая может создавать своего рода электромагнитные заграждения над критически важными воздушными, морскими или наземными коридорами», — говорится в публикации.

В случае Starlink, как замечает автор, влияние оказывается не на спутник, а на приемное устройство пользователя. В случае военного применения это, как уверяет Вайхерт, значительно ухудшит точность спутникового наведения ракетных и беспилотных систем НАТО.

«Руководители США в области национальной безопасности в космической сфере должны серьезно отнестись к этим российским системам противодействия космическим угрозам. В случае войны между Россией и Соединенными Штатами они вполне могут привести к реальному поражению американских сил на Земле», — заключает автор.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее Вайхерт на страницах того же издания заметил, что применение Ираном против спутников Starlink российской системы РЭБ «Калинка» может пугать США.

В декабре 2024-го председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Зеленский потребовал от Запада принять одно решение до завершения конфликта

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского катера

    США предсказали новую волну протестов из-за политики Трампа

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Зеленский увидел урок для Украины в ситуации вокруг Гренландии

    Зеленский назвал причину назначения Буданова

    Спрос на ключевой стройматериал в России рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok