США временно смягчили санкции против Ирана

США временно разрешили операции с иранской нефтью

США разрешили продажу в течение месяца иранской нефти, загруженной на танкеры в период до 20 марта. Об этом сказано в тексте генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов Соединенных Штатов.

Как уточнеятся в документе, на данном этапе разрешены операции по «продаже, поставкам и выгрузке» нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до полуночи 20 марта 2026 года. Осуществление операций разрешено в течение месяца — до полуночи 19 апреля.

В частности, Штаты разрешают в течение указанного срока финансовые операции с целью обеспечения безопасной швартовки и стоянки нефтяных танкеров, поддержания безопасности экипажей, ремонта судов и так далее. Лицензия допускает поставки в Штаты продуктов иранского происхождения.

Однако документ не разрешает проведение операций с лицами, находящимися на территории или действующими в соответствии с законодательством КНДР, Кубы, а также ДНР, ЛНР и Крыма.

Ранее аналитик Владимир Демидов заявил, что высокие цены на нефть в моменте хороши для России, потому что, благодаря им, страна возмещает те потери, которые понесла за последние несколько лет. 19 марта биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent на пике превысила отметку 115 долларов за баррель.

До этого эксперты связывают стремительное удорожание нефти с атаками Штатов и Израиля на нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Ранее власти ближневосточной страны приостановили эксплуатацию участков своей ветки гигантского месторождения «Северное/Южный Парс» из-за угрозы повторения ракетных ударов.

