Предсказан эффект от подорожания нефти для России

Аналитик Демидов: Подорожание нефти хорошо сказывается на российском бюджете

Высокие цены на нефть в моменте хороши для России, потому что, благодаря им, страна возмещает те потери, которые понесла за последние несколько лет, убежден аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он описал эффект от подорожания энергоресурса.

В ходе торгов в четверг, 19 марта, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent на пике превысила отметку 115 долларов за баррель.

«Идет наполнение бюджета. Это хорошо, в принципе, для стратегического развития страны, для выполнения социальных программ, для устойчивости самих нефтяных и газовых компаний. Поэтому это хороший сигнал, хороший фактор для развития страны», — прокомментировал аналитик.

Однако в перспективе высокая стоимость нефти, более 100 долларов за баррель, может привести к тому, что покупатель начнет сокращать закупку в ожидании более низких цен, указал Демидов.

Но опять-таки это все зависит от того, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. На данном этапе, пока покупки не падают, пока цену можно назвать консенсусной. Поэтому да, это выгодно российским компаниям и российскому бюджету Владимир Демидов аналитик

Многое еще зависит от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и что будет после того, когда его урегулируют, полагает собеседник «Ленты.ру». Скорее всего, после страны Персидского залива захотят вернуть свою долю и будут продавать нефть с большим дисконтом, предположил эксперт. «Что тогда в этой ситуации будут делать наши компании? То есть, я думаю, это самый главный момент», — заключил он.

Эксперты связывают стремительное удорожание нефти с атаками США и Израиля на нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Ранее власти ближневосточной страны приостановили эксплуатацию участков своей ветки гигантского месторождения «Северное/Южный Парс» из-за угрозы повторения ракетных ударов.

