Стало известно об эвакуации детей из Славянска «в никуда»

Принудительно эвакуированных из Славянска в подконтрольной Киеву части ДНР детей вывозят «в никуда». Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Начавшаяся накануне принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов: как оказалось, детей фактически вывозят "в никуда"», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в лучшем случае сотрудники социальных служб ищут дальних родственников эвакуированных, чтобы передать детей на воспитание.

Украинские власти объявили о принудительной эвакуации детей из Славянска 20 марта. Эвакуация начнется с 38 улиц города.