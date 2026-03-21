19:02, 21 марта 2026

Стало известно об эвакуации детей из Славянска «в никуда»

РИА Новости: Принудительно эвакуированных детей вывозят из Славянска «в никуда»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Принудительно эвакуированных из Славянска в подконтрольной Киеву части ДНР детей вывозят «в никуда». Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Начавшаяся накануне принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов: как оказалось, детей фактически вывозят "в никуда"», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в лучшем случае сотрудники социальных служб ищут дальних родственников эвакуированных, чтобы передать детей на воспитание.

Украинские власти объявили о принудительной эвакуации детей из Славянска 20 марта. Эвакуация начнется с 38 улиц города.

