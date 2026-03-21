Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:59, 21 марта 2026Мир

Страна-сосед России обратилась с призывом к НАТО

Норвегия призвала НАТО сохранить присутствие на всех флангах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) должен сохранить военное присутствие на всех флангах на фоне войны в Иране. К таким мерам объединение в интервью Bloomberg призвал министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

«Сейчас, как никогда, важно, чтобы мы присутствовали здесь, когда внимание американцев сосредоточено на чем-то другом», — подчеркнул он.

Сандвик отметил важность присутствия норвежских сил в Арктике и соседних районах. Он добавил, что страна поставляет почти 40 процентов природного газа в Европу на фоне нарушения поставок с Ближнего Востока из-за конфликта в Иране.

Также министр заявил, что события на Ближнем Востоке не являются «войной НАТО». Кроме того, по его словам, никаких доказательств вовлечения России или Китая в конфликт нет.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры с Россией по Украине продолжаются практически каждый день, и операция против Ирана никак не влияет на это. Он подчеркнул, что Вашингтон не переводит работу по урегулированию украинского конфликта на второй план.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Орбана сравнили силы России и Украины

    На Западе удивились изменениям в поведении Зеленского

    В Госдуме оценили влияние украинцев на Европу

    Лавров раскритиковал подход США к переговорам по Ближнему Востоку

    В Иране обвинили США и Израиль в ударах по судам в Персидском заливе

    В Совфеде оспорили заявление Вучича о начале третьей мировой войны

    В России обнаружили девочку-маугли

    Лавров обвинил США в попытках вытеснить Россию со всех энергетических рынков

    Страна-сосед России обратилась с призывом к НАТО

    Россияне оценили состояние дорог после схода снега в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok