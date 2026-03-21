Страна-сосед России обратилась с призывом к НАТО

Норвегия призвала НАТО сохранить присутствие на всех флангах

Североатлантический альянс (НАТО) должен сохранить военное присутствие на всех флангах на фоне войны в Иране. К таким мерам объединение в интервью Bloomberg призвал министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

«Сейчас, как никогда, важно, чтобы мы присутствовали здесь, когда внимание американцев сосредоточено на чем-то другом», — подчеркнул он.

Сандвик отметил важность присутствия норвежских сил в Арктике и соседних районах. Он добавил, что страна поставляет почти 40 процентов природного газа в Европу на фоне нарушения поставок с Ближнего Востока из-за конфликта в Иране.

Также министр заявил, что события на Ближнем Востоке не являются «войной НАТО». Кроме того, по его словам, никаких доказательств вовлечения России или Китая в конфликт нет.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры с Россией по Украине продолжаются практически каждый день, и операция против Ирана никак не влияет на это. Он подчеркнул, что Вашингтон не переводит работу по урегулированию украинского конфликта на второй план.