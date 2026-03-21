Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:54, 21 марта 2026Интернет и СМИ

Суд обвинил Илона Маска в очернении одной соцсети

Bloomberg: Маск намеренно очернял Twitter, ему предстоит выплатить компенсацию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американского миллиардера Илона Маска обвинили в намеренном очернении социальной сети Twitter и введении инвесторов в заблуждение. Об этом со ссылкой на американский суд сообщает агентство Bloomberg.

Маск еще в 2022 году публично заявлял о том, что в социальной сети распространяется большое число фейковых аккаунтов, а также грозился отказаться от приобретения компании в попытке снизить стоимость сделки.

Своими заявлениями миллиардер нанес значительный ущерб стоимости акций компании. Суд в дальнейшем определит сумму ущерба инвесторам и Маск будет вынужден выплатить ее всем пострадавшим.

Илон Маск стал владельцем соцсети Twitter в 2022 году, он ее выкупил за 44 миллиарда долларов. После чего, миллиардер переименовал ее в Х.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заблокировал Starlink на Украине по одной просьбе Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok