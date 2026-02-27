Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 27 февраля 2026Мир

Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

Atlantic: Маск заблокировал Starlink после удара ВС РФ рядом с офисом Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заблокировал Starlink на Украине по одной просьбе Киева. Это произошло после российского удара по правительственному кварталу украинской столице, сообщает издание The Atlantic.

Журналист Саймон Шустер в статье напомнил, что речь об инциденте, произошедшем в конце января. Тогда российский беспилотник БМ-35, используя спутниковую систему Маска, смог прорваться в правительственный квартал Киева и долететь почти до самого офиса президента Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

    Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

    Плывущие по городу гробы во время наводнения попали на видео

    Зеленский примет ядерное оружие «с удовольствием»

    Зеленский сделал заявление о Путине

    Трамп собрался «по-дружески» захватить одно государство

    Европейские страны пытались помешать самолету ключевого российского переговорщика

    Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна

    58-летняя Памела Андерсон в ультракоротких шортах снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok