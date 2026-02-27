Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

Atlantic: Маск заблокировал Starlink после удара ВС РФ рядом с офисом Зеленского

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заблокировал Starlink на Украине по одной просьбе Киева. Это произошло после российского удара по правительственному кварталу украинской столице, сообщает издание The Atlantic.

Журналист Саймон Шустер в статье напомнил, что речь об инциденте, произошедшем в конце января. Тогда российский беспилотник БМ-35, используя спутниковую систему Маска, смог прорваться в правительственный квартал Киева и долететь почти до самого офиса президента Владимира Зеленского.