11:12, 26 февраля 2026Наука и техника

SpaceX запустит для ВСУ 120 спутников

ТАСС: SpaceX присоединится к запуску 120 спутников для Вооруженных сил Украины
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Американская компания SpaceX присоединится к запуску 120 спутников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

По их словам, речь идет о группировке UASAT-NANO, над которой работает украинская компания STETMAN. «В 2027 году планируется развернуть 120 спутников с возможностью ежегодного увеличения их количества. К реализации запусков присоединится SpaceX», — говорится в публикации.

Собеседники заметили, что в первый год работы системы ВСУ планируется поставить до 50 тысяч терминалов связи. По их данным, в настоящее время производство космических аппаратов обеспечивается датской компанией GomSpace, а в случае завершения специальной военной операции выпуск спутников постепенно планируется перенести на территорию Украины.

«Естественно, в настоящее время до конца не известны источники финансирования и масштабы данной программы», — заключили источники.

В феврале Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на военных по обе стороны фронта сообщил, что у ВСУ и армии России начались перебои со Starlink на фронте после начала верификации.

В январе агентство Bloomberg заметило, что Европа отстает в космической гонке, упуская будущее, так как это орбитальное пространство все чаще начинает использоваться в военных целях.

