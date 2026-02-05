У ВСУ начались серьезные перебои Starlink после начала верификации

У ВСУ и армии России начались перебои со Starlink на фронте после начала верификации. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на военных по обе стороны фронта.

В публикации говорится, что после применения Россией дронов на «Старлинках» Киев запустил процедуру верификации используемых ВСУ терминалов, чтобы отключать российские от спутника.

Киев начал процедуру верификации терминалов в Вооруженных силах Украины (ВСУ), о чем ранее заявил министр обороны Михаил Федоров.

Компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией спутниковой системы Starlink, о котором заявляла Украина.