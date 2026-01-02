Реклама

Наука и техника
16:07, 2 января 2026

На Западе обратили внимание на отставание Европы в важном военном вопросе

Bloomberg: Европа отстает в космической гонке, упуская будущее
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: STR / Reuters

Европа отстает в космической гонке, упуская будущее, так как это орбитальное пространство все чаще начинает использоваться в военных целях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Зависимость Украины от Starlink компании SpaceX в сфере военной связи выявила стратегическую уязвимость, с которой сейчас пытается справиться Европейский союз. [У него] нет возможностей, чтобы восполнить этот пробел», — отмечается в материале.

При этом авторы агентства указали на ряд попыток Евросоюза исправить проблему. В качестве примера они сослались на предложенный Брюсселем Космический акт, который прямо позиционируется как попытка «сформировать глобальные нормы и стандарты» для обеспечения безопасности в космосе. Однако они обращают внимание, что ЕС погряз в бюрократии на этом направлении и его доля в запусках спутников на орбиту продолжает снижаться.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что технологии, которые применили в крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», уже используют в космических программах. Глава государства подчеркнул, что наработки проекта можно применять для решения проблем обеспечения энергией Арктики и в лунной программе.

