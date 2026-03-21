Толпа неизвестных напала на вышедших из Московской хоральной синагоги верующих

Массовая драка произошла возле Московской хоральной синагоги на Китай-городе

Вечером 20 марта возле Московской хоральной синагоги у метро Китай-город произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказал один из очевидцев, агрессивные молодые люди напали на верующих, которые вышли из синагоги и начали кричать «один русский на весь Китай-город» и «что происходит с русским миром?».

Один из устроивших драку даже угрожал смертью мужчине в кипе. В конце потасовки молодые люди просто ушли в сторону метро.

«Потом пообщался с теми, на кого напали. Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе. Возможно, связано с войной в Иране», — отметил очевидец.

Ранее произошло нападение на синагогу в Мичигане, в результате которой пострадали несколько десятков человек.