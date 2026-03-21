Трамп обрадовался смерти бывшего спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что рад смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводил расследование в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские президентские выборы.

«Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям», — написал Трамп.

21 марта стало известно, что в США на 82-м году жизни скончался Роберт Мюллер, который был спецпрокурором США в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Мюллер возглавил ФБР за неделю до терактов 11 сентября 2001 года. Позже он был назначен спецпрокурором для расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Нынешний президент США назвал расследование «охотой на ведьм».