Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 21 марта 2026Мир

Трамп обрадовался смерти бывшего спецпрокурора Мюллера

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что рад смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводил расследование в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские президентские выборы.

«Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям», — написал Трамп.

21 марта стало известно, что в США на 82-м году жизни скончался Роберт Мюллер, который был спецпрокурором США в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Мюллер возглавил ФБР за неделю до терактов 11 сентября 2001 года. Позже он был назначен спецпрокурором для расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Нынешний президент США назвал расследование «охотой на ведьм».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok