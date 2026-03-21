Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 21 марта 2026

Умер бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В США на 82-м году жизни скончался Роберт Мюллер, который был спецпрокурором США в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом пишет New York Times.

Мюллер возглавил ФБР за неделю до терактов 11 сентября 2001 года. Позже он был назначен спецпрокурором для расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Нынешний президент США назвал расследование «охотой на ведьм».

Мюллер в докладе пришел к выводу, что, хотя не было никаких доказательств того, что кампания Трампа координировались с Россией, чтобы повлиять на выборы, российское правительство якобы пыталось повлиять на выборы в пользу Трампа, взломав демократические политические организации и распространив «дезинформацию через социальные сети».

Позже новый спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что ФБР не стоило расследовать связи Трампа с Россией. У ведомства не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика, объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok