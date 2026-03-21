Умер бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер

В США скончался бывший спецпрокурор Роберт Мюллер

В США на 82-м году жизни скончался Роберт Мюллер, который был спецпрокурором США в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом пишет New York Times.

Мюллер возглавил ФБР за неделю до терактов 11 сентября 2001 года. Позже он был назначен спецпрокурором для расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Нынешний президент США назвал расследование «охотой на ведьм».

Мюллер в докладе пришел к выводу, что, хотя не было никаких доказательств того, что кампания Трампа координировались с Россией, чтобы повлиять на выборы, российское правительство якобы пыталось повлиять на выборы в пользу Трампа, взломав демократические политические организации и распространив «дезинформацию через социальные сети».

Позже новый спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что ФБР не стоило расследовать связи Трампа с Россией. У ведомства не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика, объяснил он.