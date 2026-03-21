14:22, 21 марта 2026Мир

Трамп предложил заплатить за прекращение конфликта с Ираном

Nabd: Трамп предложил арабским странам заплатить за итог конфликта в Иране
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к странам Персидского залива с двойным предложением. Они могут заплатить триллионы долларов за продолжение конфликта с Ираном или его прекращение, приводит его слова издание Nabd со ссылкой на журналиста Салема Аль-Джахури.

Если арабские страны хотят, чтобы война продолжалась, им нужно выплатить Соединенным Штатам пять триллионов долларов, указал Трамп. За окончание конфликта он предложил более низкую цену — 2,5 триллиона долларов.

Американский лидер добавил, что цель сделки — не просто смена власти в стране. Вашингтон принимает решения в связке с союзниками, чтобы выполнить свои цели по безопасности и одновременно не быть втянутыми в долгий конфликт, подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что удивлен отказу Австралии, Японии и Южной Кореи помочь Соединенным Штатам в войне с Ираном. «Мы (американская сторона) всегда говорим им "да"», — посетовал он. При этом от дальнейшей конкретики по этой теме президент США воздержался.

