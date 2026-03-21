14:04, 21 марта 2026Мир

Трамп удивился реакции трех стран на просьбу США по войне с Ираном

Трамп удивился отказу Австралии, Японии и Южной Кореи помочь в войне с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен отказу Австралии, Японии и Южной Кореи помочь Соединенным Штатам в войне с Ираном. Его слова прозвучали в интервью Sky News Austalia.

«Очень удивлен. (...) Принимайте участие. Я был немного удивлен, что они сказали "нет", а мы всегда говорим им "да"», — сказал американский лидер.

При этом президент не стал уточнять, в чем именно должны принять участие вышеупомянутые страны.

Ранее Трамп отчитал союзников по НАТО за отказ помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана. Лидер США назвал альянс «бумажным тигром», а союзников — «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.

