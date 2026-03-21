08:50, 21 марта 2026Мир

Трампа сравнили с Гитлером из-за операции в Иране

Профессор Саймонс: Трамп словно Гитлер воодушевлен военными победами
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп ведет себя в иранском конфликте, подобно лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, который был воодушевлен своими победами в начале Второй мировой войны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Трамп, подобно Гитлеру в начале Второй мировой войны, воодушевлен своим успехом [по захвату президента Николаса Мадуро] в Венесуэле и не слушает генералов, если они ему противоречат», — указал эксперт.

При этом Саймонс подчеркнул, что американские военные не хотят участвовать в конфликте против Ирана. По его словам, в случае, если Трамп решится на начало наземной операции, США ждет полный провал, который лишь ослабит геополитическое положение Вашингтона.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что наземная операция в Иране обернется для США полным провалом. Военный эксперт пояснил, что американская сторона не располагает необходимым для проведения такой операции количеством военнослужащих в сухопутных войсках. Поэтому он призвал администрацию Трампа даже не рассматривать такой сценарий.

