21:00, 21 марта 2026Мир

Тысячи новых авто прибыли к острову Ламу из-за конфликта вокруг Ирана

Судна с автомобилями пристали к острову Ламу из-за закрытия Ормузского пролива
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Laban Walloga / Reuters

Морские суда с тысячами новых люксовых автомобилей пристали к острову у берегов Кении в Индийском океане из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе. Сведения об этом опубликовал Bild.

Изначально эти суда следовали в Дубай из Японии, но поскольку пролив оказался закрыт, транспортным средствам пришлось причалить к острову Ламу. На данный момент туда выгрузили уже порядка 4 тысяч машин, включая авто таких брендов, как Porsche и Volkswagen.

На самом острове вождение автомобилей запрещено. Исключение действует только для служебных машин администрации Ламу и скорой помощи. Люди там передвигаются на вьючных ослах.

Ранее возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана озвучили в Турции. По мнению главы турецкого МИД Хакана Фидана, конфликт в Персидском заливе вряд ли закончится раньше, чем через две-три недели. Израильская сторона, считает он, будет настраивать США на продолжение конфликта в ближайшее время.

    Последние новости

    БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

    Тысячи новых авто прибыли к острову Ламу из-за конфликта вокруг Ирана

    Названы главные фавориты Кубка Гагарина перед стартом плей-офф

    Умер бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер

    Во Франции решение Орбана по кредиту Украине назвали пощечиной для фон дер Ляйен

    Лавров заявил о готовности к решению по Украине еще на Аляске

    Конфликт с Ираном продемонстрировал уязвимость западных систем ПВО

    Итальянская велосипедистка упала с высоты трех метров во время гонки и попала в больницу

    «Краснодар» благодаря покеру Кордобы разгромил «Пари НН» и упрочил лидерство в РПЛ

    В Турции назвали возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана

    Все новости
