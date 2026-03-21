Тысячи новых авто прибыли к острову Ламу из-за конфликта вокруг Ирана

Судна с автомобилями пристали к острову Ламу из-за закрытия Ормузского пролива

Морские суда с тысячами новых люксовых автомобилей пристали к острову у берегов Кении в Индийском океане из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе. Сведения об этом опубликовал Bild.

Изначально эти суда следовали в Дубай из Японии, но поскольку пролив оказался закрыт, транспортным средствам пришлось причалить к острову Ламу. На данный момент туда выгрузили уже порядка 4 тысяч машин, включая авто таких брендов, как Porsche и Volkswagen.

На самом острове вождение автомобилей запрещено. Исключение действует только для служебных машин администрации Ламу и скорой помощи. Люди там передвигаются на вьючных ослах.

Ранее возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана озвучили в Турции. По мнению главы турецкого МИД Хакана Фидана, конфликт в Персидском заливе вряд ли закончится раньше, чем через две-три недели. Израильская сторона, считает он, будет настраивать США на продолжение конфликта в ближайшее время.

