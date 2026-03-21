В Турции назвали возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана

Глава МИД Турции: Война в Персидском заливе продлится минимум две-три недели

Конфликт в Персидском заливе вряд ли закончится раньше, чем через две-три недели. Такой прогноз в эфире телеканала TRT Haber в субботу, 21 марта, озвучил глава турецкого МИДа Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Ключевым фактором в этом вопросе руководитель министерства иностранных дел Турции назвал позицию США. Израиль, на его взгляд, будет пытаться влиять на Соединенные Штаты, чтобы те в короткие сроки не пришли к выводу о необходимости прекращения огня или перемирия.

Ранее издание Nabd со ссылкой на журналиста Салема Аль-Джахури сообщило, что президент США Дональд Трамп обратился к странам Персидского залива с двойным предложением. Арабские государства, заявил он, должны заплатить за исход конфликта с Ираном. Если стороны ждут продолжения войны, им нужно передать Соединенным Штатам 5 триллионов долларов, якобы предложил он. Если же те голосуют за ее прекращение, сумма будет в два раза ниже — 2,5 триллиона долларов.

В этот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о том, что интенсивность американо-израильских ударов по Ирану вскоре может значительно вырасти. Со следующей недели армия страны вместе с военными США станет активнее атаковать объекты иранской инфраструктуры, заявил он.