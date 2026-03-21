14:40, 21 марта 2026

В Израиле предупредили о резком усилении ударов по Ирану

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elahe Asiabai / Reuters

Интенсивность американо-израильских ударов по Ирану в ближайшее время может значительно возрасти. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщается в Telegram-канале IZ.RU.

По его словам, уже на следующей неделе армия Израиля совместно с американскими военными усилит атаки по объектам, связанным с иранской инфраструктурой. Речь идет о расширении текущей военной кампании и увеличении масштабов ударов.

Кац подчеркнул, что операция будет продолжена под руководством президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Целью остается давление на иранские структуры, задействованные в военной и стратегической деятельности.

Ранее стало известно, что армия Ирана совершила удар по резервуарам в аэропорту Тель-Авива.

