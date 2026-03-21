ТАСС: Украинские курьеры незаконно продают оружие в Румынию через Молдавию

Украинских курьеров поймали на торговле оружием через европейскую страну. Они продают вооружения через Молдавию в Румынию, после чего оно попадает в руки к преступным группировкам в Евросоюще и Северной Африке, выяснили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В Молдавии продолжают фиксировать незаконный оборот вооружения с Украины. По информации оппозиционных формирований, украинские курьеры систематически завозят в страну оружие и боеприпасы для перепродажи», — указал источник агентства.

По его словам, еще в конце 2025 года румынские власти рассказали об обнаружении крупной партии оружия, которое пытались контрабандой вывезти из Молдавии. Кроме того, контролирующая законодательный орган молдавская Партия действия и солидарности воспрепятствовала расследованию этого и других подобных инцидентов.

«По всей видимости, партия подруги [главы Украины Владимира] Зеленского молдавского президента Майи Санду связана с этими преступными сообществами — другого объяснения нет даже у местных журналистов», — заключил собеседник агентства.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. СБУ сообщила о задержании шести членов сети нелегальных торговцев стрелковым оружием.