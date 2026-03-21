08:14, 21 марта 2026

Украинских курьеров поймали на торговле оружием с европейской страной

ТАСС: Украинские курьеры незаконно продают оружие в Румынию через Молдавию
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Украинских курьеров поймали на торговле оружием через европейскую страну. Они продают вооружения через Молдавию в Румынию, после чего оно попадает в руки к преступным группировкам в Евросоюще и Северной Африке, выяснили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В Молдавии продолжают фиксировать незаконный оборот вооружения с Украины. По информации оппозиционных формирований, украинские курьеры систематически завозят в страну оружие и боеприпасы для перепродажи», — указал источник агентства.

По его словам, еще в конце 2025 года румынские власти рассказали об обнаружении крупной партии оружия, которое пытались контрабандой вывезти из Молдавии. Кроме того, контролирующая законодательный орган молдавская Партия действия и солидарности воспрепятствовала расследованию этого и других подобных инцидентов.

«По всей видимости, партия подруги [главы Украины Владимира] Зеленского молдавского президента Майи Санду связана с этими преступными сообществами — другого объяснения нет даже у местных журналистов», — заключил собеседник агентства.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. СБУ сообщила о задержании шести членов сети нелегальных торговцев стрелковым оружием.

    Последние новости

    В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

    Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Уфе

    В России нашли альтернативу полной блокировке Telegram

    В Раде заявили об имитации переговоров с США

    В России выказались о конфликте Мерца и Трампа

    ВСУ уничтожали тела иностранных наемников с одной целью

    Украинских курьеров поймали на торговле оружием с европейской страной

    Ряду стран предрекли смерть из-за атаки США на Иран

    Грядущий провал Трампа в Иране связали с ошибкой его молодости

    11 российских скалолазов получили нейтральный статус

    Все новости
