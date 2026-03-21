16:23, 21 марта 2026Россия

В Госдуме оценили влияние украинцев на Европу

Картаполов: Европа страдает от приезжих украинцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Европейские страны страдают от поведения приезжих украинцев, хотя они сами воспитывали в них привычку всех ненавидеть и жить за чужой счет. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«От них уже, в общем-то, Европа сама стонет, потому что они сами воспитали их в таком ключе — иждивенцами, ненавидящими всех, считающими, что все им должны. А теперь они с этим сталкиваются уже непосредственно у себя дома», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что изначально Европа рассчитывала, что «взращенная в украинцах агрессия» будет направлена против России, однако сейчас она распространилась на них самих.

Ранее Картаполов заявил, что Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и России. Он отметил, что есть и другие причины, по которым Зеленский не становится военной целью.

