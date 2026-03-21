Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 21 марта 2026Мир

В Иране обвинили США и Израиль в ударах по судам в Персидском заливе

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Information Technician Second Class Ruskin Naval / U.S. Navy via AP

США и Израиль наносят удары по частным и пассажирским судам в Персидском заливе. Об этом сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает телеканал SNN.

«Американо-сионистские враги из-за неоднократных неудач и неспособности противостоять мощному наступлению вооруженных сил Исламской Республики Иран наносят удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что в случае продолжения таких действий со стороны Вашингтона и Тель-Авива Тегеран предпримет серьезные ответные меры.

Ранее стало известно, что Иран выпустил две баллистические ракеты по совместной американо-британской военной базе Диего-Гарсия, однако атака не достигла цели. Власти Великобритании назвали действия Тегерана прямой угрозой национальным интересам королевства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok