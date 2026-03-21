12:32, 21 марта 2026

В одной стране стали раздавать мясо за сброшенные килограммы

Антонина Черташ
Фото: beauty-box / Shutterstock / Fotodom

В одном из районов Китая запустили необычную акцию: местным жителям начали раздавать мясо в обмен на сброшенные килограммы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно условиям акции, организованной в районе Лянси города Уси провинции Цзянсу, любой желающий может получить полкилограмма говяжьих субпродуктов за каждые полкилограмма сброшенного веса. Худеющим участникам предложили на выбор говяжий язык, рубец или хвост, а самые активные смогут претендовать на более ценные отрубы. За первые три дня после анонса программы, стартовавшей 9 марта, заявки подали более 2,4 тысячи человек.

В акции могут участвовать только местные жители, которые платят страховые взносы или имеют полис медицинского страхования в этом районе. Претендентам необходимо соответствовать строгим параметрам: индекс массы тела должен превышать 23, а обхват талии — составлять более 80 сантиметров для женщин и 90 сантиметров для мужчин. Замеры пройдут до 27 марта. Повторно взвеситься и забрать выигрыш можно будет в начале 2027 года.

Инициатива вызвала огромный ажиотаж в соцсетях: многие китайские интернет-пользователи из других регионов заявили, что хотели бы переехать в этот район ради участия в программе. Местные власти призывают граждан не прибегать к экстремальным методам похудения и следить за здоровьем. Организаторы подчеркивают, что главная цель акции — мотивировать людей вести более активный образ жизни и правильно питаться.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании по имени Челси дала третий шанс Кембриджской диете и сбросила 44 килограмма за восемь месяцев. Она решила похудеть, чтобы быть для дочери примером для подражания.

