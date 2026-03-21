08:38, 21 марта 2026

В Раде заявили об имитации переговоров с США

Евгений Силаев

Фото: Стрингер / РИА Новости

Поездка украинской делегации в США является не более, чем имитацией переговоров. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский не будет готов к компромиссам до тех пор, пока ситуация в стране не станет критической.

«Это может произойти только в случае комбинации факторов — отсутствия еврокредита на фоне коррупционного расследования с вовлечением Зеленского или его жены», — написал Дубинский.

По его словам, США могут спровоцировать внутренний кризис на Украине, однако перед этим им нужно будет найти кандидата на место Зеленского.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать сделку, даже несмотря на то, что «Путин к ней уже готов».

