В России нашли альтернативу полной блокировке Telegram

Бедеров: Вместо полной блокировки Telegram в РФ введут более жесткие ограничения

Полная блокировка Telegram на территории России в ближайшее время маловероятна, скорее всего, власти прибегнут к альтернативной мере — более жестким ограничениям работы мессенджера. Об этом рассказал руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в комментарии ТАСС.

«На мой взгляд, полной блокировки Telegram в ближайшее время ждать не стоит как наиболее вероятного сценария, но ждать дальнейшего ужесточения — вполне реалистично», — указал эксперт.

Бедеров обратил внимание, что за последний год российские власти придерживались стратегии не одномоментного выключения мессенджера, а поэтапного сужению его функционала. При этом точка невозврата так ни разу и не была пройдена.

По мнению специалиста, к полной блокировке Telegram в России могут прибегнуть лишь в двух случаях: если его руководство перестанет ударять контент по требованию регулятора, либо есть через мессенджер будет скоординировано некое «громкое событие».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал попытки влияния Киева на оссийскую общественность через Telegram. В связи с ограничением работы мессенджера он захотел получить доступ к сети MAX.