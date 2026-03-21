16:08, 21 марта 2026Россия

В России обнаружили девочку-маугли

В Башкирии обнаружили девочку 11 лет, которая ни разу не посещала школу
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Сергей Старуш / Фотобанк Лори

В одной из деревень Башкирии обнаружили 11-летнюю девочку, которая за всю жизнь ни разу не посещала школу и официально нигде не числится. По словам местных жителей, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Об этом сообщает Baza.

Как рассказали жители деревни Вавилово, девочка воспитывается в многодетной семье, где растут девять детей. По их словам, ситуация в семье давно вызывает тревогу: подростки рано начинают употреблять алкоголь, ведут себя агрессивно и пугают других школьников.

Местные обвиняют в происходящем мать детей, которая, по их словам, не занимается их воспитанием. Отец в семье не проживает. При этом сама женщина не скрывает, что младшая дочь не оформлена официально, и не проявляет желания решать этот вопрос.

Семья живет без постоянного дохода в небольшом доме. Основную помощь оказывают соседи и волонтеры, которые приносят детям еду и одежду. Несмотря на ситуацию, жители утверждают, что органы опеки, полиция и социальные службы долгое время не обращали внимания на происходящее.

Ранее стало известно, что российская семья с ребенком пропала в горах.

