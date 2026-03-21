Россия
07:00, 21 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России рассказали о прощании Зеленского с Донбассом

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Посетив Славянск, Дружковку и Краматорск, президент Украины Владимир Зеленский продолжает прощальное турне по Донбассу, считает сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Волошин отметил, что Зеленский раз за разом посещает именно те города, которые потом входят в состав России, как это произошло с Авдеевкой, Покровском, Бахмутом, Купянском и другими населенными пунктами. По его словам, украинский лидер чувствует, что ситуация с Краматорском меняется, и вживую город он уже не увидит.

«Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее грязный пиар Зеленского в преддверии возможной политической борьбы. Киевскому режиму важно показать картинку контроля, важно создать иллюзию присутствия, важно убедить собственного избирателя, что ничего не потеряно. Но реальность от этого не меняется», — сказал Волошин.

Сенатор считает, что в Киеве сами не верят в долгосрочное удержание этих территорий, и поэтому ставят громкие постановочные поездки. Именно поэтому, по его словам, Зеленский спешит оставить себе на память фотографии на фоне городов, которые очень скоро окончательно перестанут иметь к нему какое-либо отношение.

Ранее российские войска начали наступление широким фронтом у Доброполья. По словам военного эксперта Виталия Киселева, военные наступают на север от населенного пункта в направлении Шевченко и Светлого, а также охватывают его с юга.

