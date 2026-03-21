14:19, 21 марта 2026Экономика

В России введут новый ГОСТ на бритвы

Росстандарт: В России с 1 мая начнет действовать новый ГОСТ на бритвы
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Dmytro Bilozor / Shutterstock / Fotodom  

В России с 1 мая вступит в силу новый ГОСТ на бритвенные принадлежности. Об этом со ссылкой на данные Росстандарта сообщает ТАСС.

Прежний стандарт для систематизации и унификации требований к бритвам действовал более 20 лет, отметили в федеральном агентстве. За это время ассортимент бритвенных систем серьезно расширился, а технология производства была изменена.

Новые правила затронут как сами бритвенные системы, так и их составные части — ручку, кассеты и лезвия, держатели и подставки, добавили в Росстандарте. При этом ГОСТ не подразумевает необходимости появления единой конструкции бритв, заметили там. Ключевым требованием останется безопасность при их использовании. Важно, чтобы кассета надежно крепилась к станку, а торцы лезвий не выступали за торцы кассеты. Также необходимо, чтобы все составные части были стойкими к высокой влажности воздуха.

Данный ГОСТ будет носить добровольный характер, и производители смогут применять его по собственному желанию, подытожили в федеральном агентстве.

Ранее сообщалось, что в России захотели ввести новый ГОСТ на одежду. Инициативу озвучил правозащитный центр «Сорок сороков». Его представители заявили, что одежда одного и того же размера у российских и зарубежных брендах может разниться в объемах. Создание национального стандарта могло бы упростить покупку вещей, считают общественники.

