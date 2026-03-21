Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 21 марта 2026

В России высказались об ожиданиях от встречи Украины и США

Депутат Чепа: РФ не получит особых подвижек от переговоров Украины и США
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия не увидит особых подвижек по украинскому вопросу от переговоров Украины и США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об ожиданиях от встречи Киева и Вашингтона депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что особых подвижек от переговоров Украины с американцами мы не получим. Скорее всего, в сегодняшней ситуации, когда украинцы испытывают голод в отношении оружия, основной вопрос будет в этом и в том, какие гарантии безопасности в изменившихся условиях могут предлагать Украине американцы», — заметил Чепа.

Депутат допустил, что на переговорах Украины и США будут обсуждаться и сроки трехсторонней встречи.

«Но я думаю, что сроки уже обсуждали президенты России и США в телефонном разговоре», — заключил он.

Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Майами на переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе встречи представители двух стран обсудят санкции, подготовку к трехсторонним переговорам с участием России и вопросы прекращения украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok