В России высказались об ожиданиях от встречи Украины и США

Депутат Чепа: РФ не получит особых подвижек от переговоров Украины и США

Россия не увидит особых подвижек по украинскому вопросу от переговоров Украины и США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об ожиданиях от встречи Киева и Вашингтона депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что особых подвижек от переговоров Украины с американцами мы не получим. Скорее всего, в сегодняшней ситуации, когда украинцы испытывают голод в отношении оружия, основной вопрос будет в этом и в том, какие гарантии безопасности в изменившихся условиях могут предлагать Украине американцы», — заметил Чепа.

Депутат допустил, что на переговорах Украины и США будут обсуждаться и сроки трехсторонней встречи.

«Но я думаю, что сроки уже обсуждали президенты России и США в телефонном разговоре», — заключил он.

Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Майами на переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе встречи представители двух стран обсудят санкции, подготовку к трехсторонним переговорам с участием России и вопросы прекращения украинского конфликта.